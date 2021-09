Estresse também pode contribuir para o excesso de peso

Logo na primeira etapa existe uma descarga de adrenalina e glicose no corpo. Na sequência, o organismo começa a combater esses excessos. Com a redução dos níveis, logo surge a sensação de ausência de glicose, provocando o desejo por um doce extremamente calórico. A sugestão para esse momento é consumir petiscos naturais, como cenoura e biscoitos integrais.

Relaxar certamente é uma dica valiosa para quem está acima do peso. Na verdade, a vilã é a adrenalina, causada pelo estresse. Ela é responsável pelo desejo de u doce no meio da tarde, por exemplo.

