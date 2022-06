Zverev lamenta 'lesão séria' e parabeniza Nadal por 14ª final em Roland Garros

SAO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O tenista Alexander Zverev se manifestou nas redes sociais após sofrer uma assustadora lesão no tornozelo e ser obrigado a abandonar o jogo contra Rafael Nadal, nesta sexta-feira (3), pela semifinal de Roland Garros. O alemão informou que o problema parece sério e parabenizou o espanhol por chegar a mais uma final do Grand Slam francês.

Em vídeo publicado nos Stories do Intagram - e compartilhado pelo perfil oficial de Roland Garros no Twitter - Zverev lamentou o acontecido e informou que a equipe médica ainda avalia seu caso. O número três do mundo ainda desejou boa sorte a Nadal contra o português Casper Ruud.

"Foi um momento difícil para mim na quadra hoje. Era uma partida fantástica até acontecer o que aconteceu. Parece que é uma lesão séria, mas a equipe médica ainda está avaliando. Deixaremos vocês informados. Darei notícias assim que tivermos mais informações", iniciou Zverev.

"Quero parabenizar o Rafa. É incrível que ele chegue à sua 14ª final (de Roland Garros). Espero que ele possa fazer ainda mais história", completou o tenista alemão.

Zverev se machucou sozinho ao foi rebater a bola no fim do segundo set e caiu imediatamente, precisando deixar o jogo de cadeira de rodas. De muletas, o alemão voltou à quadra pouco depois para informar que não seguiria na partida. Com isso, Nadal se classificou para a decisão do torneio.