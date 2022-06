Zidane toma decisão e não vai treinar o PSG nesta temporada, diz jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com Mauricio Pochettino balançando no cargo do Paris Saint-Germain, vários treinadores são especulados diariamente para assumir o clube. Um dos técnicos mais cotados, Zinédine Zidane tomou uma decisão importante, segundo informações do "RMC Sport".

Multicampeão e ex-treinador do Real Madrid, a lenda do futebol francês deu fim ao suspense e rejeitou uma possível ida ao PSG neste momento.

Apesar da decisão de não treinar o clube parisiense, não se descarta uma vinda de Zidane no futuro. Vale dizer que ele é um dos sonhos da diretoria e do presidente Nasser Al-Khelaifi.

O principal motivo de Zidane fechar as portas para o PSG agora é porque ele quer se tornar treinador da seleção francesa após a Copa do Mundo de 2022.

Independente do resultado final da França no Mundial do Qatar, as chances do atual técnico Didier Deschamps permanecer no cargo são pequenas. Por isso, Zizou deve ser o substituto natural para uma possível sucessão à frente de 'Les Bleus'.

O ex-meia também estará presente no Marrocos, nesta segunda-feira (20), para um reencontro com todos os outros campeões mundiais de 1998.