Zé Rafael dedica vitória do Palmeiras a Veiga e vê 'resposta' após eliminação

"Foi muito bom para a gente ganhar essa confiança nesse jogo. É continuar focado para o próximo jogo para a gente continuar bem na liderança. Em minha palavra, o gol foi do Zé Rafael. Ele que fez o movimento do gol, só deu uma raspada em mim", completou Murilo.

No lance que definiu a vitória do Verdão, Zé Rafael cabeceou e a bola desviou em Murilo antes de entrar. Mas de quem foi o gol? De acordo com os jogadores, a estatística ficou para o meio-campista.

"Feliz por voltar a vencer, a gente precisava dar uma resposta imediata para o nosso torcedor. Viemos de uma derrota dura, que não esperava, mas faz parte do futebol. Agora é seguir. A gente tem mais 12 finais para disputar. Firmes, fortes e focados nesse torneio que nos sobrou. Queria dedicar essa vitória para o Veiga. Ele está acompanhando do hospital, fez a cirurgia hoje. Espero que esteja bem, que tenha dado tudo certo e que possa ter uma recuperação boa e saudável", afirmou Zé Rafael, em entrevista ao SporTV.

Autor do gol que deu os três pontos ao Palmeiras, Zé Rafael dedicou o resultado para Raphael Veiga, que passou por cirurgia no tornozelo direito neste sábado e virou desfalque por tempo indeterminado.

