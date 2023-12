Zagueiro Paulo Pontes, ex-Nacional, reforça o Princesa do Solimões em 2024

Manaus/AM - O Princesa do Solimões anunciou a contratação do zagueiro Paulo Pontes, que na atual temporada, defendeu o Nacional. Reforço da equipe de Manacapuru para a disputa do Campeonato Amazonense e da Série D do Campeonato Brasileiro, o defensor é o décimo jogador anunciado oficialmente pelo Tubarão do Norte para o próximo ano.

Integrante do elenco do Nacional, seu último clube em 2023, Paulo falou sobre a relação com o treinador do Tubarão na próxima temporada.

"Minhas expectativas são sempre conquistar o que o clube almeja, os principais objetivos coleitvos. Vou trabalhar mais uma vez com o professor João Carlos Cavalo, com quem sempre tive uma boa relação. Ele é um ótimo treinador e tenho certeza que vamos conseguir conquistar todos os objetivos nas competições que vamos disputar", disse Paulo Pontes.

Aos 24 anos, o novo zagueiro do clube de Manacapuru já defendeu o SE Patrocinense e, no futebol amazonense, passou por JC FC e Unidos do Alvorada, além do Nacional FC. Em sua carreira, o defensor ainda acumula experiência no futebol paraense, onde vestiu as cores do Amazônia Independente.

Com a contratação de Paulão, o elenco do Princesa do Solimões agora conta com 10 atletas oficialmente anunciados para a temporada 2024, sendo cinco deles renovações de contrato e outras cinco novidades.

Elenco do Princesa do Solimões

Goleiros: Jonathan Braz e Leonardo Ribeiro;

Laterais: Fabrício, Raylison e Luander;

Zagueiros: Eric, Rodolfo e Paulo Pontes;

Meio-campistas: Koffi;

Atacantes: Jonas.

Com informações da assessoria