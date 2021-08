Zagueiro do Flamengo, Gustavo Henrique testa positivo para Covid-19 pela 2ª vez

Gustavo Henrique já havia sido contaminado em 2020, durante viagem do clube ao Equador para jogso contra o Independiente del Valle e Barcelona. Além dele, o Flamengo tem outros dois atletas em quarentena: Thiago Maia e Renê. Reforço do clube, o atacante Kenedy testou positivo em exame feito pelo Chelsea e irá atrasar sua viagem para o Brasil.

