Zagueiro do Atlético-GO deixa UTI após sofrer parada cardíaca em treino

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A diretoria do Atlético-GO divulgou que o zagueiro Fellipe, de apenas 18 anos e da base do clube, deixou a UTI e está no leito da enfermaria do hospital Hugol. Ele sofreu uma parada cardíaca durante uma atividade do clube no dia 12 de outubro.

O acidente aconteceu enquanto ele estava participando de um treino entre os jogadores da base e os atletas do time principal que não foram relacionados para a partida contra o Bragantino, válida pelo Campeonato Brasileiro.

O médico Lucas Ricci realizou o primeiro atendimento no campo do CT e, assim que teve seu quadro estabilizado, o jogador já estava sendo encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Na época do ocorrido, a diretoria do Atlético-GO afirmou, através de uma nota oficial, que Fellipe tinha realizado todos os exames cardiológicos e clínicos em setembro deste ano.