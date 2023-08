Zagueiro da seleção brasileira deixa Roma e vai jogar na Arábia Saudita

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Roger Ibañez, da Roma, acertou sua transferência para o Al Ahli, da Arábia Saudita, onde será companheiro de Roberto Firmino.

O QUE ACONTECEU

Os sauditas desembolsaram 30 milhões de euros (aproximadamente R$162 milhões), para contar com o zagueiro de 24 anos, de acordo com a imprensa europeia. A Roma ainda pode ganhar mais dinheiro no negócio, a partir de metas e bonificações.

Roger Ibañez tem dois jogos pela seleção brasileira. A estreia foi em amistoso contra a Tunísia em 2022- vitória por 5 a 1, ainda sob o comando de Tite. Ele foi titular na derrota por 2 a 1 para Marrocos, com Ramon Menezes de treinador. Além disso, o jogador foi convocado para as últimas duas partidas, contra Guiné e Senegal, mas não saiu do banco.

Ibañez foi revelado pelo Sergipe e ganhou projeção nacional no Fluminense. Do time carioca, ele foi vendido para a Atalanta (Itália). Emprestado para a Roma em 2019/20, ele foi contratado pela equipe da capital italiana em 2021/22, temporada em que foi campeão da Conference League. Ele ainda foi vice-campeão da Liga Europa na temporada seguinte.

Além de Firmino, Ibañez terá a companhia de vários astros no Al-Ahli. Ryiad Mahrez, Edouard Mendy e Saint-Maximin fazem parte do elenco do clube saudita.