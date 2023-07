Zagueira alemã alfineta Neymar: 'Nenhuma jogadora fica no chão dois ou três minutos'

A Alemanha está no grupo H da Copa do Mundo Feminina. Estreia amanhã contra Marrocos.

Não é uma crítica aos homens, que alcançaram tal proporção de interesse que não podem permitir tudo a eles, Mas nós conseguimos inspirar com nosso futebol honesto. Acredito que nem sempre tiramos tanto proveito de certas situações. Não conheço nenhuma "Neymar feminina", nenhuma jogadora que fique no chão dois ou três minutos (risos)", declarou a jovem de 23 anos à revista "Playboy".

