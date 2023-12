Yuri tem menos gols em ano mais artilheiro que Gabigol em baixa no Fla

Gabigol, inclusive, nunca teve uma temporada completa no Brasil com menos de 20 gols. Promovido em 2013, o Menino da Vila assumiu status de titular a partir de 2014 e passou dois anos na Europa (2016 e 2017), onde fracassou em suas passagens por Inter de Milão e Benfica.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alvo do Corinthians, Gabigol fez mais gols em seu pior ano no Flamengo que Yuri Alberto, o atual camisa 9 do clube do Parque São Jorge, na temporada mais artilheira.

