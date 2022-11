Yuri Ferraz é renovado como lateral-direito do Amazonas FC

Manaus/AM - O Amazonas confirmou a renovação do lateral-direito Yuri Ferraz para a temporada 2023, na manhã dessa Sexta-feira. Autor do primeiro gol da Onça Pintada na partida contra a Portuguesa-RJ, que garantiu o acesso do clube à Série C, Yuri é o sétimo nome confirmado da equipe para o próximo ano.

Natural de São Paulo-SP, Yuri Ferraz tem 27 anos e chegou no meio desta temporada no Amazonas para jogar o final da fase de grupos da Série D do Brasileiro.

O jogador, formado na base do Ituano-SP, ainda tem passagem pelo Boa Esporte-MG, Guarani-MG, Caldense-MG e Ferroviário-SP seu último clube, onde fez 11 jogos. Yuri ressalta a importância de dar continuidade no trabalho realizado pela Onça na próxima temporada.

Além do de Yuri, o Amazonas já confirmou os nomes do goleiro Soarez, do lateral Adriano, os meias Kaue e Rafael Tavares e os atacantes Cortez e Miliano. A Onça estreia no Barezão 2023 no dia 29 de janeiro, às 15h, contra o Manauara, em local a definir.