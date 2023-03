Yuri Alberto reedita dupla na seleção após sofrer com sombra de Rodrygo

RIO DE JANEIRO/RJ e SANTOS/SP - Yuri Alberto reeditará na seleção brasileira a dupla com Rodrygo, parceria que deu muito certo na base, mas não vingou no elenco profissional do Santos.

Yuri Alberto, do Corinthians, foi o escolhido pelo técnico Ramon Menezes para substituir o lesionado Richarlison no amistoso do Brasil contra o Marrocos, sábado (25), em Tânger. O centroavante encontrará na seleção sua dupla de base: Rodrygo, do Real Madrid.

Yuri era artilheiro na base do Santos, mas teve dificuldade para se firmar no elenco profissional antes de acertar um pré-contrato com o Inter.

Rodrygo subiu com Yuri Alberto no fim de 2017, se destacou rapidamente e acertou com o Real Madrid (Espanha), enquanto o amigo amargou o banco de reservas na maior parte do tempo

Rodrygo foi uma espécie de sombra para Yuri, que era comparado com o atual atacante do Real Madrid diariamente. Muitos dentro e fora do Santos entendiam que ele não daria certo e até brincavam que só deu certo na base por causa das assistências de Rodrygo.

Volta por cima

Yuri Alberto saiu do Santos em 2020 por entender que o clube não apresentava um bom projeto para a sua carreira.

Os empresários tentaram colocar o atacante na Europa, mas o destino foi o Internacional, clube onde o Menino da Vila brilhou.

Yuri voltou a render tudo que rendia na base e foi negociado com o Zenit (RUS) por R$ 150 milhões no início de 2022.

Os conflitos entre Rússia e Ucrânia fizeram Yuri Alberto ser emprestado e a escolha foi pelo Corinthians, que posteriormente cedeu Robert Renan e Du Queiroz aos russos.

Aos 22 anos, Yuri ganha a primeira chance na seleção brasileira principal, confirma toda a sua projeção de base e reencontra Rodrygo, agora ao lado de sua sombra no Peixe.