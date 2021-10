Yuri Alberto marca três, Inter atropela a Chapecoense e cola no G6

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O Internacional atropelou a Chapecoense. Neste domingo (10), com três gols de Yuri Alberto, um de Taison e outro de Cadorini, o Colorado venceu por 5 a 2, pela 25ª rodada do Brasileiro, no Beira-Rio. Mike marcou os dois gols da Chape.

O resultado faz a equipe gaúcha colar no G6. Com 36 pontos, o Inter está em sétimo, com um ponto a menos que o sexto, Corinthians, e ainda tem uma partida disputada a menos. Já os catarinenses permanecem em último, com 12 pontos.

O Inter volta a jogar na próxima quarta-feira (13), contra o América-MG, em casa. No mesmo dia, a Chapecoense encara o Athletico Paranaense, em Santa Catarina.

Jogo

O Inter teve um início avassalador. Com cinco minutos de jogo já tinha marcado dois gols e praticamente resolvido a partida. Ainda assim, manteve segurança e seguiu criando chances. Mais tarde, reduziu o ritmo intenso que começou o jogo e passou a se defender buscando a retomada para sair em contra-ataque. No primeiro tempo marcou mais três vezes, uma delas foi invalidada, indo para os vestiários com 4 a 0 no placar. A segunda etapa teve trocas e instabilidade, mas consolidou a atuação segura que resultou em goleada.

Pintado tinha montado uma estratégia defensiva do Chapecoense. Queria sustentar as investidas do Inter e buscar a velocidade de Bruno Silva no contra-ataque. Mas, como sofreu dois gols em cinco minutos, a ideia de se proteger acabou frustrada já na arrancada do jogo. Sem capacidade para reagir, ainda que tenha marcado dois gols, a equipe catarinense foi facilmente batida em Porto Alegre.

Torcida

Foram 581 dias desde o último jogo com torcida no Beira-Rio. Hoje, os aficionados retornaram ao estádio vermelho cumprindo protocolos de segurança sanitária e em número restrito. E a goleada com ótima atuação era tudo que o povo colorado queria.

INTERNACIONAL

Daniel; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado (Boschilia), Mauricio, Taison (Paulo Victor) e Patrick (Gustavo Maia); Yuri Alberto (Cadorini). Técnico: Diego Aguirre.

CHAPECOENSE João Paulo; Matheus Ribeiro, Jordan, Ignácio e Mancha (Busanello); Renê Júnior (Anderson Leite), Moisés Ribeiro (Kaio) e Denner (Lima); Geovânio (Marquinho), Mike e Bruno Silva. Técnico: Pintado.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 5 X 2 CHAPECOENSE

Data: 10/10/2021 (Domingo)

Local: estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado

Auxiliares: Fábio Pereira e Cipriano da Silva Souza

VAR: Leone Carvalho Rocha

Público: 8.506 (presentes) Renda: R$ 474.842,00

Cartões amarelos: Daniel, Cadorini, Moisés (INT); Jordan (CHA)

Gols: Yuri Alberto, do Inter, com 1 minuto, aos 35 minutos e aos 39 minutos do primeiro tempo; Taison, do Inter, aos 5 minutos do primeiro tempo; Cadorini, do Inter, aos 13 minutos do segundo tempo; Mike, da Chapecoense, aos 16 minutos e aos 35 minutos do segundo tempo.