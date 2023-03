Yuri Alberto faz dois gols e Corinthians vence Santo André de virada

SÃO PAULO/SP - O Corinthians tomou um susto no primeiro tempo, mas com dois gols de Yuri Alberto conquistou a virada por 3 a 1 sobre o Santo André hoje (4), pela 12ª rodada do Paulistão, na Neo Química Arena.

O confronto foi o único adiantado da última rodada da primeira fase do Estadual, já que o Alvinegro já estava classificado e com a liderança do Grupo C assegurada, enquanto o Ramalhão não tem mais chances nem de cair nem de avançar às quartas.

O triunfo deixou o Corinthians com 22 pontos e provisoriamente, com a terceira melhor campanha geral. Como as duas melhores campanhas (Palmeiras e São Bernardo) se enfrentam nas quartas, o time espera chegar à semi como segundo melhor para ter o mando de campo. O São Paulo, com 20, é quem mais ameaça essa possibilidade e ainda joga amanhã (5). Os resultados das quartas de final também contam para a pontuação. Com 14 pontos, o clube da grande São Paulo se despede do torneio na terceira posição do Grupo D.

Renato Augusto sai no primeiro tempo

O meia do Corinthians não viveu um grande dia. Ele fez um belo gol aos 22 minutos, mas o tento foi anulado após revisão do árbitro no monitor por uma falta de Fagner, no começo da jogada. Aos 38 minutos, antes do empate alvinegro, sentiu o joelho direito e precisou sair de campo para a entrada de Paulinho.

Segundo a informação da transmissão do embate, a saída foi apenas por preocupação e o atleta não preocupa para o restante do Estadual.

Gol do Corinthians foi anulado

O confronto foi dominado pelos mandantes, que até saíram na frente com Renato Augusto, mas o gol foi anulado pelo VAR. Em um lançamento da defesa, o Santo André saiu na frente com José Hugo, mas a vantagem do time do ABC durou apenas nove minutos, quando Yuri Alberto deixou tudo igual.

A partida seguiu o mesmo roteiro após o intervalo, com a diferença que o time da capital foi mais efetivo e conseguiu marcar duas vezes nos primeiros 18 minutos. Com a vantagem, a equipe do Parque São Jorge administrou, sem dificuldades, a vitória.

Falta na origem da jogada anula gol

Róger Guedes ficou com a bola na direita e rolou para trás, para a chegada de Renato Augusto, que bateu chapeado de primeira e marcou um belo gol. No entanto, o VAR chamou o árbitro ao monitor e ele anulou o tento, por causa de uma falta de Fagner na origem do lance.

Apesar de estar sendo dominado em campo, o Ramalhão abre o placar. Ednei tirou a bola da base e o lançamento encontrou José Hugo, que ganhou na dividida e depois na velocidade de Balbuena, batendo na saída de Carlos Miguel para balançar a rede.

Renato Augusto sentiu o joelho direito e deixou o campo para receber o atendimento médico. Por preocupação, foi substituído por Paulinho.

Após boa jogada do estreante Matheus Araújo na esquerda do ataque, Yuri Alberto finalizou forte, sem chances para o goleiro, para deixar tudo igual em Itaquera.

Fagner cruza da direita e Paulinho, sozinho no meio da área, aparece sozinho para chutar para o gol. O volante, que havia entrado na vaga de Renato Augusto, festejou demais, tirou a camisa e acabou recebendo o cartão amarelo.

Após bela tabela entre Matheus Araújo e Fausto Vera, Yuri Alberto recebeu dentro da área, girou sobre o zagueiro e anotou seu segundo gol na noite de hoje.

O técnico Fernando Lázaro aproveitou para promover a estreia de Pedrinho, de apenas 17 anos, no time principal do Corinthians. A noite de hoje também marcou a primeira vez que Caetano e Matheus Araújo foram titulares.

Adversário indefinido

Já classificado, o Corinthians aguarda a definição de seu adversário nas quartas de final do Estadual. Já o Santo André se prepara para a disputar o Taça Independência, premiação feita pela FPF que substitui o Troféu Interior.

Competição: Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Árbitro: Guilherme Nunes de Santana

Assistentes: Rafael Tadeu Alves de Souza e Diego Morelli de Oliveira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Paulinho, Fausto Vera (COR); Ricardo Luz (STA)

Cartões vermelhos: Lucas Pires e João Lucas (SAN)

Gols: José Hugo, aos 30'/1ºT, para o Santo André, Yuri Alberto, aos 39'/1ºT e aos 18'/2ºT, e Paulinho, aos 14'/2ºT, para o Corinthians.

Público: 42.888 (pagantes); 43.124 (total)

Renda: R$ 2.545.458,00

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner (Du Queiroz), Balbuena, Caetano e Fábio Santos; Fausto Vera, Giuliano (Romero), Renato Augusto (Paulinho) e Matheus Araújo (Maycon); Róger Guedes e Yuri Alberto (Pedrinho). T.: Fernando Lázaro.