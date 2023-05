Yuri Alberto desencanta, e Corinthians arranca empate com Fortaleza no fim

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Depois de 45 minutos sonolentos, Corinthians e Fortaleza protagonizaram um 2° tempo eletrizante e empataram na Neo Química Arena em 1 a 1, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou o time de Vanderlei Luxemburgo com quatro pontos e ainda flertando com a zona de rebaixamento. O Fortaleza, por outro lado, se manteve invicto e dentro do G4 com oito pontos.

O 1° tempo ficou resumido por boas atuações defensivas e pouca emoção. As chances de gol, no entanto, foram majoritariamente do Corinthians, que chegou a assustar com Róger Guedes, Matheus Araújo e Fagner.

Na metade final, a partida ganhou velocidade. Os visitantes, com Silvio Romero, chegaram a balançar as redes, mas o gol foi invalidado por impedimento. Caio Alexandre marcou logo depois, mas viu Yuri Alberto desencantar e igualar o placar no fim.

Corinthians e Fortaleza voltam a jogar na quinta-feira (11). Os paulistas têm pela frente o Botafogo fora de casa, enquanto os nordestinos recebem o São Paulo.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Roni, Fausto Vera e Matheus Araújo (Yuri Alberto); Adson (Romero), Róger Guedes e Pedro (Guilherme Biro). T.: Vanderlei Luxemburgo.

FORTALEZA

Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha (Zanocelo), Hércules (Yago Pikachu) e Calebe (Pochettino); Moisés (Romarinho) e Galhardo (Silvio Romero). T.: Juan Pablo Vojvoda.