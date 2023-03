Ypiranga vira sobre Grêmio e vence partida de ida na semifinal do Gaúcho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -Em jogo com três pênaltis, o Ypiranga virou para cima do Grêmio na partida de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho, e venceu por 2 a 1. Com dois gols de pênalti de Erick e penalidade desperdiçada por Suárez, a virada veio já nos acréscimos, sem chance de reação gremista.

Para o Grêmio, Suárez abriu o placar, mas perdeu um pênalti que ampliaria a vantagem, tudo na primeira etapa. O Imortal empilhou chances perdidas. O Ypiranga voltou melhor no segundo tempo e Erick empatou o confronto, de pênalti. Nos acréscimos, novo pênalti de Kannemann que Erick bateu para sacramentar o resultado.

O jogo decisivo da semifinal será na Arena do Grêmio, no próximo sábado (25), às 16h30 (de Brasília). O Grêmio precisava vencer por dois ou mais para avançar à final. Empate ou nova vitória dão a vaga ao Ypiranga.

GOLS E DESTAQUES

Com um minuto de jogo, Luis Suárez já sofreu a primeira entrada mais forte do zagueiro do Ypiranga e saiu mancando.

O quique da bola traiu o zagueiro do Ypiranga, Bitello acionou Suárez e o goleiro Caíque fez grande defesa. No rebote, Vina foi travado.

Transição rápida do Grêmio e bola de Pepê para Suárez, que bateu de trivela e abriu o placar. Na comemoração, homenagem para Lucas Leiva.

Fábio derrubou MV na entrada da área. João Pedro bateu na barreira, a bola ficou viva, mas o bandeira deu impedimento.

Matheuzinho recebeu no lado direito com espaço, passou por dois marcadores e bateu rasteiro. A bola passa perto e leva perigo ao gol de Adriel.

Ferreira arrancou em velocidade, invade a área e é derrubado por Robson. O VAR chamou o árbitro, que deu o pênalti para o Grêmio e cartão para o zagueiro. Na cobrança da penalidade, Caíque pegou a cobrança de Luis Suárez

O segundo tempo começou devagar, parecendo que os dois times decidiram ficar no vestiário mais um pouco.

Kannemann derrubou Matheuzinho na área, a torcida reclamou, o Grêmio contra atacou e finalizo. O juiz parou o jogo, foi no VAR e deu pênalti para o Ypiranga. Erick bateu bem, no alto, sem chances para Adriel e deixa tudo igual no Colosso da Lagoa.

Em uma cabeçada de Islan, Kannemann bloqueou a bola com o braço. O VAR chamou, o juiz deu mais um pênalti e expulsou o zagueiro.

Erick converteu o segundo e garantiu a vitória do Ypiranga.

YPIRANGA

Caíque; Robson (Yohan), Islan, Júnior Sergipano (Ronald), Patric Calmon; Lorran (Ralph), Mossoró, João Pedro (Jhonatan Ribeiro); Matheuzinho, MV (Wiliam Barbio), Erick

GRÊMIO

Adriel; Fábio (Thaciano), Bruno Alves, Kannemann, Diogo Barbosa; Villasanti, Carballo (Thiago Santos), Pepê (Ferreira), Bitello, Vina (Everton Galdino); Luis Suárez

Estádio: Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: André da Silva Bittencourt (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

VAR: Wagner Rewey (PB)

Cartões amarelos: Robson, Júnior Sergipano e Islan (YPI); Suárez, Kannemann, Ferreira e Diego Souza (GRE)

Cartões vermelhos: Kannemann (GRE)

Gols: Suárez (GRE), aos 12'/º1T; Erick (YPI), aos 23' e aos 51'/2ºT