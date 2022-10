Youtuber lota carro de figurinhas da Copa e viraliza: 'juntou uma multidão'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enaldinho é um dos principais influenciadores do público jovem. De Minas Gerais, o jovem de 24 anos acumula mais de 8 bilhões de visualizações em seu canal no YouTube.

Torcedor do Atlético-MG desde criança, foi nesta fase que também teve o seu primeiro contato com um álbum de Copa do Mundo. Isso ocorreu em 2006. "Foi o primeiro álbum que eu completei e colecionei. Eu era bem novinho", relembra.

A partir de então, começou a fazer disso uma rotina. Além dos exemplares da Copa, Enaldinho começou a comprar os do Campeonato Brasileiro. Mas foi somente neste ano que, de fato, isso se tornou um hobby.

Há aproximadamente um mês, o influenciador gravou a sua saga para completar o álbum do Mundial. O objetivo era completá-lo em 24 horas. Entre gastar R$ 4 mil e algumas trocas, Enaldinho garantiu o feito.

Até agora, o vídeo acumula 10 milhões de visualizações. Ao final da tarefa, ele achou que poderia fazer mais. "Descobri que tinham as figurinhas lendárias [as douradas]. Falei: 'Quero completar as lendárias também'. Fui atrás delas".

A partir de então, foi um caminho sem volta. Ao completar o novo desafio, o youtuber então conheceu os álbuns produzidos em outros países. Hoje, ele acumula exemplares de México, Estados Unidos e Suíça. Este, por sua vez, é considerado um dos mais raros pelos colecionadores.

"Desde 2018, ele é considerado assim, porque é um álbum bem diferente dos nacionais", explica. Para adquirir o álbum precisou desembolsar cerca de R$ 7 mil, além das taxas cobradas no país. Chegou perto de completar, faltando apenas uma figurinha.

Ciente da dificuldade que encontraria, resolveu buscar por colecionadores como ele e os encontrou. Em meio à saga, foi colecionando também amizades e constatou que "eu sou maluco, mas tem uma galera que é mais maluca ainda do que eu".

O álbum dos EUA, por sua vez, tem outra peculiaridade: as figurinhas são ranqueadas com base nas cores, variando entre branco, azul, vermelho e verde. Além disso, respectivamente nessa ordem, encontrar um exemplar com uma moldura na tonalidade fica também cada vez mais raro.

Ao completar o álbum dos Estados Unidos, sem grandes preocupações, Enaldinho quer fazer isso usando somente as figurinhas na cor azul.

Após ser convencido por pessoas da sua equipe, o influenciador resolveu então colar as figurinhas que tinha em seu Porsche. Com a ajuda de amigos e outros funcionários, o veículo foi coberto por cola e rostos de atletas, depois de cerca de seis horas.

Ao final do feito, foi a hora de desfilar com o carro. O sucesso foi garantido. "A galera do nada via um Porsche na rua e pensava 'nossa, Enaldinho tem Neymar Dourado', pior que tinha mesmo um colado no carro. Todo mundo gritava e tirava foto".

Ao chegar em um local repleto de crianças, as figurinhas não passaram despercebidas. "O pessoal começou a arrancar as figurinhas loucamente do carro também. Juntou uma multidão em volta", relatou o influenciador.

Questionado sobre as seleções favoritas ao título, Enaldinho confessou que tem a sua própria teoria. Para ele, a primeira equipe que é completada consagra-se campeã. Curiosamente, desta vez, foi a França, apontada como potencial vencedora.

Crenças à parte, a torcida para o Brasil é grande. "Se Deus quiser, o Brasil ganha". No seu entender, Neymar e Vinícius Júnior podem fazer a diferença. Por outro lado, ele torce para que o camisa 10 não sofra o mesmo que ocorreu na Copa do Mundo no Brasil, em 2014.

Inclusive, o youtuber viu isso de perto no Galo. "Foi o caso do Arana, inclusive. Ele machucou, não vai mais para a Copa, já fiquei balançado".

Em contagem regressiva para o Mundial, maior que o temor de não ver o hexa é o final do torneio. "Estou até com medo de quando acabar, vou até sentir um vazio depois", brincou.