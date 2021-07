Ygor Coelho conquista primeira vitória do badminton do Brasil em Olimpíadas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua segunda participação olímpica, o brasileiro Ygor Coelho já marcou seu nome na história brasileira nos Jogos: nesta segunda-feira (26), ele conquistou para o país a primeira vitória da modalidade, ao derrotar Georges Julien Paul (Ilhas Maurício), em seu jogo de estreia em Tóquio, por 2 a 0 (21/5 e 21/16).

"É histórico para o país. Eu estou muito feliz, mas eu ainda quero mais. Agradeço também a todas as pessoas que estiveram comigo nessa caminhada. Obrigada por terem apostado em mim. Se eu estou aqui hoje é graças a essa aposta", disse o brasileiro de 24 anos, que também foi o primeiro atleta do país a disputar uma Olimpíada, na Rio-2016. Ygor também foi campeão dos Jogos Pan-Americano em Lima-2019.

Ygor contava com uma provável vitória na estreia, por já ter enfrentado o rival das Ilhas Maurício. "Eu sabia que eu seria favorito nesse jogo e isso é perigoso. Em Olímpiadas todo mundo joga bem. Mas eu entrei no primeiro set bem, confiante, mostrando tudo que eu posso e no segundo set eu fiquei nervoso. Não sei como explicar. Fiquei ansioso. Passou pela minha cabeça que eu estava fazendo história para o meu país. E eu consegui e estou muito feliz por isso."

O brasileiro volta a competir na quarta-feira (28), contra o japonês Kanta Tsuneyama. "Ele é muito experiente, nunca joguei contra ele. É difícil, mas com o badminton que apresentei hoje eu acredito que estou no nível para isso. Então no dia 28 é foco total para fazer um bom jogo."