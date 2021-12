Xavi diz que geração de novos jogadores do Barça é melhor que a de Busquets

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a vitória do Barcelona sobre o Elche por 3 a 2, neste sábado (17), o técnico Xavi analisou o desempenho da equipe catalã, que agora está em 7º lugar no Campeonato Espanhol. O gol do jogo foi marcado pelo meio-campista Nico González, aos 40' do segundo tempo. Segundo o técnico, é preciso valorizar o desempenho dos jogadores mais novos, que até surpreendem pelo desempenho entregue dentro de campo. Nico González, por exemplo, tem 19 anos; Gavi é um dos mais jovens do elenco, com 17. Além deles, foram utilizados na partida de hoje Álex Balde (18), Eric García (20), Riqui Puig (22), Jutlgà (22) e Ezzalzouli (20). "Esses jogadores fazem a diferença, mas não uso isso para mandar recado aos veteranos. Busquets, De Jong, Alba e Ter Stegen entregam tudo dentro de campo. Estou muito feliz com a equipe. Para crescer, é preciso sofrer e recuperar o modo de jogo que tínhamos perdido. É algo que nos surpreende muito [o desempenho]. Essa geração é melhor que a de Busquets, de Pedro... Se eu não coloquei mais jogadores novos, é porque a norma não permite", analisou o técnico. Xavi também elogiou o desempenho de Gavi, titular do clube aos 17 anos. "A forma que ele joga é espetacular, pela sua ambição e personalidade. Tê-lo é um espetáculo. É o futuro do clube. Mas não só ele, como também Araújo, Balde, Nico, Ezzalzouli... Eles são o futuro do time e da entidade. Eles são uma geração fantástica. Nessa idade, eu tinha medo e eles são maravilhosos", complementou. No momento, o Barcelona está há 15 pontos do Real Madrid, que joga amanhã (19) contra o Cádiz para ampliar a vantagem na liderança.

