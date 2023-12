Wolverhampton segura pressão do Chelsea e vence duelo natalino

ATIBAIA, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em jogo isolado da 18ª rodada do Campeonato Inglês na véspera de Natal, o Wolverhampton recebeu o Chelsea no Estádio Molineux e venceu por 2 a 1.

Mario Lemina e Doherty marcaram para os donos da casa; no fim do jogo, Nkunku descontou para o Chelsea.

Com a vitória, o Wolverhampton chegou aos mesmos 22 pontos do Chelsea na classificação, e agora é o 11º. Os Blues ocupam a 10ª colocação. Os Blues estão na frente pelo saldo de gols (1 a -7).

O Wolverhampton volta a campo na próxima quarta-feira (27), quando enfrenta o Brentford, novamente pelo Campeonato Inglês. No mesmo dia, o Chelsea entra em campo contra o Crystal Palace.

Apesar de não haver uma pausa de fim de ano no Campeonato Inglês, jogos na véspera do Natal não são comuns na Inglaterra. Até a partida deste domingo (24), o único jogo na história da Premier League no dia 24 de dezembro foi em 1995, quando Leeds e Manchester United se enfrentaram.

COMO FOI O JOGO

Equilíbrio e chances perdidas no primeiro tempo. A etapa inicial não teve domínio claro de nenhuma das equipes. Os anfitriões tomaram a iniciativa, mas logo os Blues equilibraram as ações e tiveram a chance mais clara dos 45 minutos iniciais com Sterling. No fim, em novo bom momento dos Wolves, Hwang perdeu boa chance.

Pressão dos anfitriões no início do segundo tempo funciona. Nos primeiros minutos da segunda etapa, o Wolverhampton conseguiu criar mais que em todo o primeiro tempo. Depois de acertar a rede pelo lado de fora e ver Petrovic fazer uma grande defesa, o time da casa abriu o placar em lance de escanteio.

Chelsea cresce no jogo e empilha chances desperdiçadas. Depois do gol, os Wolves recuaram e, aos poucos, deram espaço para os visitantes, que até criaram boas chances, mas não conseguiram aproveitar. Nkunku e Sterling perderam as principais chances da equipe londrina, que não conseguiu buscar a igualdade.

Fim de jogo eletrizante. Nos acréscimos -11 minutos dados pelo árbitro-, o jogo ganhou emoção. Os anfitriões marcaram mais um e, quando tudo parecia definido, o Chelsea diminuiu e esboçou uma pressão em busca do empate, que não veio mais uma vez.