Wilson Lima deixa a arena da Amazônia disponível para jogos do Flamengo

Manaus/AM - Durante uma reunião com o CEO do Clube de Regatas do Flamengo, Reinaldo Belotti, para tratar da implantação de projetos sociais do clube em Manaus, nesta sexta-feira (29), o governador Wilson Lima, colocou a arena da Amazônia à disposição para receber jogos do Flamengo.

Wilson também observou a situação epidemiológica, condicionante para realização de eventos na arena.

O Clube de Regatas do Flamengo tem projetos sociais como “Jogaremos Juntos”, “Campo dos Sonhos” e trabalhos comunitários em parceria com a Organização das Nações Unidas e o Governo do Catar.

O governador também assinou um termo de cooperação técnica com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para levar o Projeto Gol do Brasil para alunos do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti), que está sendo construído da antiga ocupação Monte Horebe, zona norte de Manaus. O Gol do Brasil é uma ação social da CBF voltada para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos em situação de vulnerabilidade.