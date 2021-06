Willian marca no último minuto e leva Palmeiras à vitória sobre o América-MG

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Titular neste domingo (20) contra o América-MG, Willian foi mais uma vez decisivo para o Palmeiras e deu ao time uma vitória no último minuto de jogo. Com dois gols dele, a equipe ganhou por 2 a 1, de virada, em partida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante chegou a oito gols nesta temporada e divide artilharia do elenco com Rony, desfalque no duelo por causa de desgaste muscular. Geovane foi quem marcou pelos mineiros.

A vitória ajuda a aliviar o momento de pressão sobre o técnico Abel Ferreira. Apesar de o time vir de outro resultado positivo na, quando última quarta (16), quando bateu o Juventude, por 3 a 0, o treinador vinha sendo criticado após a derrota na final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, a eliminação na Copa do Brasil diante do CRB e o empate no clássico com o Corinthians pelo Nacional.

Quando a bola rolou no Allianz Parque, Geovane abriu o placar aos 37 do primeiro tempo e Willian empatou no minuto seguinte.

Antes do intervalo, o América ainda teve a chance de pular na frente novamente, quando o zagueiro Renan cometeu pênalti sobre Rodolfo. Na cobrança, porém, Jailson defendeu o chute de Ademir.

Na etapa final, o Palmeiras amassou o América e pressionou por grande parte dos 45 minutos finais. Finalizou mais de dez vezes e chegou a acertar uma bola na trave com Deyverson antes de a estrela de Willian brilhar, aos 51.

Durante o duelo, o Palmeiras chegou a atuar por seis minutos com um jogador a menos, enquanto Patrick de Paula teve de ficar fora do gramado para retirar um piercing na orelha. Não é permitido atuar com o adereço.

Ele entrou em campo com uma proteção no local, mas quando a arbitragem percebeu, mandou o volante tirar o piercing. A demora para conseguir fazer isso irritou até os companheiros de equipe, como Felipe Melo, que repreendeu Patrick.

Na próxima rodada, o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino, na quarta-feira (23), na casa do adversário. Já o América-MG enfrenta o Juventude, na quinta (24), em casa.

PALMEIRAS

Jaílson, Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan e Victor Luis (Mayke); Patrick de Paula; Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Gabriel Menino (Luiz Adriano), Deyverson e Willian Técnico: Abel Ferreira

AMÉRICA-MG

Jori (Airton), Eduardo, Eduardo Bauermann, Anderson Jesus e João Paulo (Gustavo); Alê (Sabino), Ramon e Juninho; Geovane (Alan Ruschel), Rodolfo (Carlos Alberto) e Ademir (Felipe Azevedo). Técnico: Cauan de Almeida (interino)

Local: Allianz Parque

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha (ambos de GO)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões Amarelos: Patrick de Paula, Jaílson e Renan (PAL); Ramon, Alê e Sabino (AME)

Cartões Vermelhos: Cauan de Almeida (AME)

Gols: Geovane, aos 37min, e Willian, aos 38min do primeiro tempo e aos 51min do segundo