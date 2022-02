Willian fica perto da forma ideal e chama a responsabilidade no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque positivo na vitória de quarta (16) diante do São Bernardo por 3 a 0, o meia-atacante Willian marcou seu primeiro gol pelo Corinthians desde o seu retorno ao Brasil. O jogador ainda cumpre o cronograma especial de treinos elaborado pela comissão técnica para atingir sua melhor forma física, porém começa a dar sinais de que pode apresentar o desempenho de sua passagem pela Premier League.

Depois de longas conversas com o Arsenal, a diretoria do Corinthians anunciou a contratação de Willian em agosto do ano passado. O jogador, no entanto, sofreu com os problemas musculares e a readaptação ao futebol de seu país natal. Por conta disso, disputou apenas nove jogos do Brasileirão 2021 sem ficar em campo do início ao fim em nem uma oportunidade sequer.

Na reapresentação do elenco para o início desta temporada, Willian testou positivo para covid-19 logo na primeira semana e ficou afastado do CT Joaquim Grava. O vírus atrapalhou a preparação do camisa 10, que correu atrás dos seus companheiros nas semanas iniciais e não ficou 100% à disposição da comissão técnica.

O cansaço apresentado após o primeiro jogo da temporada, contra a Ferroviária, preocupou o Corinthians. Para não correr o risco de perder o jogador, igual aconteceu no ano passado, a comissão técnica preparou uma rotina especial para o jogador. Não é raro o clube informar que o meia-atacante não treinou com bola com o restante do grupo por controle de carga.

A estratégia tem dado resultado e, nos dois últimos jogos, Willian conseguiu bons desempenhos na Neo Química Arena. Na noite de ontem, diante de mais de 20 mil corintianos, voltou a marcar um gol e foi determinante para o resultado conquistado pela equipe diante do São Bernardo. Além disso, cavou todos os cartões do adversário e saiu de campo ovacionado.

A tendência é de que, aos poucos, o camisa 10 vá ganhando a confiança para atuar em alto nível e, consequentemente, mais minutos em campo. O jogador é peça-chave no planejamento do clube para esta temporada, ano em que o Corinthians volta a disputar a Copa Libertadores.