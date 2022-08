Willian explica saída do Corinthians: "não vim para ser ameaçado"

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O agora ex-atacante do Corinthians Willian falou, nesta sexta-feira (12), sobre sua saída do clube do Parque São Jorge. Em entrevista ao programa Globo Esporte, ele reforçou que o principal motivo de sua saída do Alvinegro foi pelas ameaças sofridas por ele e sua família ao longo da sua passagem pelo Timão.

"Os motivos da minha saída são as ameaças que sofri, principalmente minha família. As ameaças nunca pararam. Sempre que o Corinthians perdia e se às vezes eu não estava bem no jogo, minha família recebia ameaças, xingamentos nas redes sociais. Minha esposa, minhas filhas, depois de um tempo começaram também atacar meu pai, minha irmã. Sei que não são todos os torcedores, sei que é a minoria, mas ela acaba causando um impacto muito grande e um dano mental, principalmente nas minhas filhas. Emocionalmente isso afeta bastante", justificou.

"Quando voltei ao Brasil, voltei com muita vontade de jogar pelo Corinthians, sabia da pressão, da cobrança, das críticas que iria receber, mas não vim ao Brasil para ser ameaçado, para ter minha família ameaçada a cada jogo que perdia ou se eu não fizesse um bom jogo. Esse é o principal motivo."

Willian rebateu algumas críticas sofridas, dizendo que isso não seria motivo suficiente para uma rescisão. "Muita gente pode achar que é mi-mi-mi, que estou dando uma desculpa esfarrapada para ir embora... Eu não precisaria fazer isso, porque eu abri mão de muita coisa para poder vir ao Corinthians, não só financeiramente, mas da vida que eu tinha. Aqui no Brasil ia ser uma vida completamente diferente, para mim e para minha família. Mas quando se trata de ameaças, à família principalmente, a gente fica preocupado. Minha família é meu maior patrimônio, então eu tenho que zelar por eles."

Willian também falou que essa situação corriqueira no futebol brasileiro deve unir os jogadores. "Ficam normalizando a situação, romantizando as agressões, todas essas coisas que acontecem e vem acontecendo no futebol brasileiro, não tem o que dizer para eles, acham que é normal, que tem que ser assim mesmo, mas para mim não é. Essa é uma causa que todos os jogadores precisam brigar. O torcedor não pode ir na sua família depois de uma derrota e xingar, usar palavras que não têm cabimento. Esse é o recado, minha saída do clube foi por esses motivos."

Mais uma vez, ele também negou qualquer problema com o treinador Vítor Pereira. "Não tive nenhum problema com o treinador. Não tive problema com ninguém do clube na verdade, sempre fui tratado com muito respeito e muito carinho dentro do clube, tanto pelos funcionários quanto pelos jogadores, pelo Duilio, pelo Alessandro, o Roberto de Andrade, todos. A comissão técnica ali também, não tive problema com nenhum."

Neste sábado, Willian retorna com a família para Londres, capital inglesa. Mesmo dia em que o Corinthians tem Dérbi decisivo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, às 19h. O técnico Vítor Pereira ainda não tem um substituto para o ex-camisa 10, que deve ser definido após o treino desta sexta-feira.

Nas últimas horas, o nome de Michael, ex-Flamengo surgiu nos bastidores alvinegros, porém, a diretoria corre contra o tempo e as exigências dos árabes do Al-Hilal, seu atual clube, para contar com o atacante até o final da janela de transferências, que se encerra nesta segunda-feira (15).