Web reage a Flamengo x Palmeiras e sobra até pro Vin Diesel; entenda

O Tribunal Superior do Trabalho decidiu dar seguimento ao jogo do Flamengo contra o Palmeiras, neste domingo (27).

Com 19 jogadores do Rubro-Negro com coronavírus, o time rubro-negro entrou em campo com parte da equipe do sub-20.

Internautas reagiram ao jogo, entre as questões levantadas está a possibilidade do Palmeiras perder para um time "menor". Mas, o que chamou mesmo a atenção de todos, foi o árbitro Jean Pierre, pela incrível semelhança com o ator Vin Diesel.

É claro que isso rendeu memes. Confira:

Foto: Reprodução / Twitter

