Wanderson de Oliveira estreia com vitória no boxe até 63kg

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Wanderson de Oliveira venceu Wessam Salamana, do time dos refugiados olímpicos, por unanimidade na estreia do Brasil no boxe das Olimpíadas de Tóquio. Ele compete na categoria até 63kg.

O primeiro round foi estudado entre os dois competidores, com Wanderson apostando em golpes mais retos e mantendo a distância. Por ser mais alto, conseguiu encaixar alguns golpes. No segundo round, o brasileiro partiu para cima e acertou muitos golpes, cansando o adversário.

No último assalto, Wanderson conseguiu uma grande vantagem sobre o adversário, que deixou a guarda aberta em alguns momentos, e conseguiu acertar golpes que desestabilizaram Salamana. O juiz chegou a abrir a contagem duas vezes, mas a luta foi levada ao final, terminando com vitória do brasileiro por unanimidade.