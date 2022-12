Walter Casagrande diz que apresentador dava 'carteirada' na Globo: 'desrespeitava superiores por ser filho do diretor'

Walter Casagrande se pronunciou em sua coluna do Uol Esporte nesta quarta-feira (7) e acabou expondo Tiago Leifert, com quem tem um atrito público, e afirmou que o paulista "dava carteirada" por ser filho de peixe grande na emissora.

O ex-jogador e comentarista comentou sobre como era a postura de Leifert na emissora. "Ele tentou me ridicularizar algumas vezes ao vivo, na TV Globo, para favorecer comentaristas amigos. Ele desrespeitava superiores na frente de todos por ser filho de diretor. Sem contar que, quando escreveu um texto para a revista GQ dizendo que futebol e política não poderiam se misturar, eu escrevi um outro texto completamente ao contrário (nós dois éramos colunistas no mesmo veículo). Ele não gostou, pediu ao diretor para que eu fosse demitido. No "eu" ou "ele", foi Tiago quem saiu", afirmou.

O desabafo começou com Casagrande respondendo ao comentário de Tiago Leifert em uma treta com os jogadores do Penta da seleção brasileira.

"Piores são os covardes que curtem os ataques porque não têm personalidade e, muito menos, coragem de assumir uma própria opinião. Acho interessante quando se une a eles um jornalista esportivo que representa a burguesia reacionária que se impõe através de carteirada. Estou falando do Tiago Leifert, que tentou me prejudicar, e existem provas sobre isso, até em vídeo na internet", completou

Entenda

A treta com os ex-jogadores começou após o ex-jogador Vampeta revelar que o grupo vencedor da Copa do Mundo de 2002 ficou irritado com as declarações recentes de Walter Casagrande que criticou os jogadores atuais afirmando que eles são distantes do povo, ao contrário dos argentinos que assistem aos jogos com os torcedores e são próximos do povo — enquanto os brasileiros "não se misturam" e ficam ao lado de dirigentes da Fifa.

Kaká resolveu alfinetar o comentarista nas redes sociais postando uma montagem e afirmando que "emprestou" o seu lugar ao lado de Gianni Infantino, presidente da Fifa, a Casagrande.

Vampeta afirmou que houve muita controvérsia no grupo de WhatsApp da seleção de 2002. “Está dando a maior polêmica aqui, tem um grupo de 2002 da seleção, e os caras estão p... com o Casagrande. O Kaká, que é da igreja, mandou assim: ‘ele trabalhou tanto tempo na Globo, por que quando ele cobriu a Copa do Mundo não saía dos estúdios e ia para o meio da torcida? Esse é o mais simples... Se eu mostrar o resto, vai dar uma confusão... Por mais que não, mas gosto do Casagrande”, declarou o jogador.