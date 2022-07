"Vou jogar como se fosse a última Copa", diz Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Camisa 10 da seleção brasileira, Neymar é a grande referência do time para a disputa da Copa do Mundo do Qatar, que acontece entre os meses de novembro e dezembro de 2022. O astro de 30 anos coloca o torneio como prioridade e não garante se estará na disputa do Mundial de 2026.

"Não posso te garantir que eu vou jogar outra Copa. Não sei, mas quero jogar como se fosse a última", afirmou o camisa 10 do Paris Saint-Germain ao 'Jornal Nacional', na noite desta sexta-feira (29).

"Quero jogar essa Copa, me dedicar para isso, porque tenho certeza que a gente tem potencial para chegar muito longe", pontuou o astro da seleção.

Neymar é um dos principais jogadores da seleção desde que estreou com a camisa amarelinha, em 2010. Com Tite, o atacante aparece com frequência nas convocações e é dado como certo no elenco que disputará a Copa do Mundo no Qatar.

Em entrevista ao podcast "Podpah", o técnico da seleção brasileira disse que Neymar é referência para os mais novos. "Ele hoje é um líder, absolutamente, sim. Inclusive para dividir protagonismo com jogadores que têm essa mesma característica, o um contra um, o drible, a finta, o lance pessoal, a caneta, a carretilha, onde é da intuição e do talento, como Vini Jr, Raphinha, Rodrygo, Antony", afirmou o comandante.