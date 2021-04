"Vou continuar dando minha vida", diz Fred após comemorar gol 400 na carreira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Fred festejou a marca de 400 gols na carreira após balançar as redes na vitória por 3 a 1 do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, neste domingo (11), pelo Campeonato Carioca. Na saída do gramado no Maracanã, o centroavante se disse contente pelo feito e prometeu ainda mais gols pela frente.

"É uma marca importante para mim, uma marca pessoal. Mas além disso tudo estou feliz porque conseguimos quebrar esse jogo tão equilibrado e bem executado pelo time deles. Quero agradecer à nossa torcida, que fez o #FredDay. Vou continuar dando minha vida para fazer esses gols. Feliz demais por essa marca, feliz pelos gols", disse o camisa 9.

O gol de Fred foi o segundo do Fluminense. Ele recebeu cruzamento rasteiro de Nenê e completou para o fundo das redes para ampliar a vantagem do Tricolor, que havia aberto o placar com um golaço do garoto Kayky. O jovem, aliás, também brincou com a marca de Fred.

"Faltam 398", brincou Kayky, que tem dois gols como profissional. "Eles (companheiros) sempre falam para eu ir para cima, para aproveitar minha velocidade. Graças a Deus fui feliz, consegui dar os dribles. E fiz o meu melhor, o mano a mano. Fred falou que estou começando bem".