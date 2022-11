Vôlei na Copa? Cléber Machado brinca durante narração e diverte torcedores

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - O narrador Cléber Machado protagonizou mais um momento divertida durante a Copa do Mundo do Qatar. Enquanto fazia, nesta sexta-feira (25), a transmissão da partida entre Inglaterra e Estados Unidos, válida pela segunda rodada do Grupo B, ele divertiu torcedores por fazer uma menção ao saque do vôlei por causa da semelhança com o nome de um jogador inglês.

"Saka para fora! 'Saka para fora' parece coisa de voleibol, mas não. O Saka chuta para fora. Se não vão falar: 'Pô, ele está narrando vôlei?'. Não, o Saka chuta para fora. Ficou melhor, né?", disse, após comentar um lance de perigo criado pelo jovem Bukayo Saka, de 21 anos.

O episódio inusitado divertiu torcedores nas redes sociais. "Cléber Machado ficou maluco com Saka para fora", escreveu uma página de futebol, no Twitter. "Simplesmente o maior tiozão narrador de futebol em TV aberta do Brasil", acrescentou outro usuário.

"Cléber Machado percebeu a piada do 'Saka para fora' e agora ninguém mais segura esse homem", emendou um terceiro torcedor. "Piada óbvia, mas deliciosa", complementou outro.

Nesta semana, o narrador já tinha se destacado por ter imitado a 'Zebrinha do Fantástico' ao vivo antes da partida entre Bélgica e Canadá. Além disso, ele surpreendeu quem não está por dentro dos principais rumores do Mercado da Bola ao citar o interesse do Grêmio no atacante uruguaio Luis Suárez.