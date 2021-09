Vôlei: Brasil estreia no Sul-Americano com vitória sobre o Peru

A seleção brasileira feminina de vôlei derrotou o Peru por 3 sets a 0, parciais de 25/17, 25/23 e 25/18, na noite desta quarta-feira (15) na estreia do Campeonato Sul-Americano realizado em Barrancabermeja (Colômbia).

A próxima partida da equipe comandada pelo técnico Zé Roberto Guimarães será disputada na noite desta quinta-feira (16) contra a Argentina. O torneio também conta com as seleções do Chile e da Colômbia.

Os dois primeiros classificados da competição, que é disputada no sistema de todos contra todos em turno único, estarão garantidos no mundial da modalidade, que acontece no ano que vem.