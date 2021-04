Volante Sandry torce joelho e vira dúvida do Santos para a Libertadores

Sandry vinha recebendo um tratamento especial do técnico Ariel Holan, que preparou vídeos de outros jogadores para ele se espelhar, como do chileno Aránguiz, do Bayer Leverkusen (ALE), e o espanhol Cesc Fàbregas, do Monaco (FRA).

O elenco retornou para a Baixada Santista na parte da tarde após mais um período de treinamentos na cidade do interior de São Paulo. Sandry foi acompanhado pelo departamento médico. O elenco folga neste sábado (3) e viaja no domingo (4) para a Argentina.

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sandry virou dúvida no Santos para o jogo contra o San Lorenzo, da Argentina, na terça-feira (6), pela última fase da Copa Libertadores da América. O jovem torceu o joelho no treino desta sexta-feira (2) em Atibaia, e passará por exame de imagem para saber se consta lesão ligamentar.

