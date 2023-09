Volante Gilson Alves e lateral-esquerdo Capa rescindem com o Manaus FC

Manaus/AM - Mais dois atletas tiveram saídas oficializadas do Manaus FC na última segunda-feira (11), depois da campanha de rebaixamento na Série C do Campeonato Brasileiro. O Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) entregou a rescisão de contrato do Esmeraldino com o volante Gilson Alves e o lateral-esquerdo Capa, que agora estão livres no mercado.

Jogador mais antigo do elenco deste ano, Gilson Alves deixa o clube depois de quatro temporadas e dois títulos amazonenses conquistados, em 2021 e 2022. O volante participou de 94 partidas e marcou sete gols com a camisa esmeraldina. Em 2023, o atleta de 33 anos entrou em campo 18 vezes. Em contrapartida, Capa chegou na reta final da Série C após passagem pelo Confiança-SE e disputou apenas seis jogos, sendo um como titular.

A lista completa de desligamentos no clube agora conta com 22 nomes. Os demais foram: os goleiros Andrey, Reynaldo e João Guilherme; os laterais Lucas Carvalho e Lucas Mota; os zagueiros Douglas, Bruno Bispo, Luis Fernando e Nilo; os volantes Felipe Baiano e Thallyson; os meias Gabriel Lima, Gabriel Tonini e Gabriel Correia; e os atacantes Franklin, Silvano, Cardoso, Thiaguinho, Klenisson e Jean Carlo.

O Manaus FC terá o Campeonato Amazonense e o Campeonato Brasileiro no calendário de 2024. O clube protocolou uma notícia de infração da Aparecidense-GO por uma possível escalação irregular e aguarda o desfecho da situação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para saber se vai realmente disputar a Série D ou se vai conseguir escapar do descenso em caso de punição ao time goiano.

Com informações da assessoria