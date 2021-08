Voando em 2021, Hulk é convocado por Tite e volta à seleção após 5 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Artilheiro do Atlético-MG na temporada, com 19 gols marcados em 42 jogos disputados, o atacante Hulk está de volta à seleção brasileira após cinco anos.

O paraibano, que vive a primeira temporada no país após hiato de 15 temporadas, desde que deixou o Vitória-BA para o futebol português, foi convocado nesta sexta (27) para os três jogos das eliminatórias agora em setembro, contra o Chile, Argentina e Peru.

A última vez que Hulk defendeu a Amarelinha foi na Copa América Centenária em 2016, nos Estados Unidos. A partida foi em 12 de junho, no Foxborough, quando o Brasil perdeu para o Peru por 1 a 0 e o agora camisa 7 do Galo entrou na segunda etapa, no lugar de Gabriel Barbosa (Gabigol). Ele jogou 19 minutos.

Hulk tem 48 jogos com a seleção brasileira; neles, marcou 11 gols e fez cinco assistências. Hulk jogou na seleção entre novembro de 2009 a agosto de 2016.

Foram 9 jogos com Dunga, 16 com Mano Menezes e 23 jogos com Luiz Felipe Scolari.

Com Dunga, teve média de 41 minutos e disputou três jogos das eliminatórias em 2015 e a Copa América nos Estados Unidos em 2016. Dunga também foi o primeiro técnico a chamá-lo, em 2009.

Com Mano ele teve média de 58 minutos por jogo e só disputou amistosos. Por fim, com Scolari, disputou as Confederações 2013 e a Copa do Mundo de 2014. Foi campeão das Confederações, fazendo a assistência para o primeiro gol na final contra a Espanha, marcado por Fred.