Viúva de Kobe divulga nomes de suspeitos de vazarem fotos de acidente

SAO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Vanessa Bryant, viúva do ex-jogador de basquete Kobe Bryant, divulgou os nomes dos policiais que supostamente compartilharam fotos da cena do acidente de helicóptero que matou o astro da NBA e Gianna, filha do casal, em janeiro de 2020.

Vanessa compartilhou em sua conta no Instagram uma série de trechos do processo que move contra o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles e contra os Bombeiros pelo vazamento das imagens. Segundo o processo, o xerife Alex Villanueva deu garantias à viúva de Kobe sobre a privacidade da família logo após o acidente. Porém, uma investigação mostrou mais tarde que um oficial tirou entre 25 e 100 fotos com seu celular pessoal -incluindo algumas focadas nos restos mortais das vítimas. Essas imagens foram compartilhadas com outros policiais que não estavam envolvidos na investigação do acidente.

No início de março deste ano, Vanessa ganhou um caso contra o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles para que os nomes dos quatro oficiais fossem divulgados.

Nesta quata (17), Vanessa destacou em vermelho os nomes de Joey Cruz, Rafael Mejia, Michael Russell e Raul Versales em um dos posts compartilhados no Instagram.

De acordo com o processo, Mejia teria armazenado fotos do local do acidente em seu telefone pessoal e as compartilhado com outras pessoas, entre elas Cruz, que depois as repassou para Russell. Este último ainda enviou as imagens para membros de sua família. Já Versales teria obtido e compartilhado fotos com pessoas que não estavam ligadas ao acidente.