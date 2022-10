Vitória do Atlético-MG no Mineirão rebaixa o Juventude para Série B

Belo Horizonte/MG - A partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro Série, entre Atlético-MG e Juventude-RS, que ocorreu nesta quinta-feira, dia 27, no Mineirão, em Belo Horizonte, terminou com a vitória do Atlético-MG, que dominou o jogo.

A etapa inicial teve movimentação do placar aos 11 minutos em finalização efetivada por Dodô que vazou a defesa do time gaúcho. O domínio do Atlético após seu gol não se traduziu mais em gol e o 1 a 0 se manteve.

Com o resultado da partida, o Juventude está rebaixado para a Série B. É o lanterna do Brasileirão com 24 pontos.