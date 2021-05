Vitória dá ao São Paulo chance de vingança após vexame contra 'catadão do zap'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu a Ferroviária por 4 a 2, no Morumbi, na noite de sexta-feira (14), e avançou às semifinais do Campeonato Paulista. No duelo por uma vaga na decisão, marcado para domingo (16), também no Morumbi, o time tricolor vai rever o responsável por sua eliminação da competição no ano passado, um fracasso tratado como vexame pela situação do adversário.

Na paralisação de quatro meses registrada no calendário em 2020, por causa da pandemia do novo coronavírus, o Mirassol perdeu 18 jogadores e praticamente se desfez. Foi com uma boa dose de improviso que a equipe se remontou para o mata-mata estadual e surpreendeu a formação do Morumbi, então dirigida por Fernando Diniz, nas quartas de final.

Herói da vitória por 3 a 2 do clube do interior, Zé Roberto tinha sido chamado apenas para treinar, conheceu os companheiros e acabou jogando no dia seguinte. A escalação lembrou a informalidade adotada nas peladas, com listas de confirmação de presença criadas no WhatsApp, e os rivais se divertiram com o revés tricolor diante do que foi chamado de "catadão do zap".

Neste ano, o São Paulo espera evitar nova surpresa. Disposto a encerrar o jejum de títulos da agremiação, o técnico Hernán Crespo tem tratado o Paulista como prioritário e fez uma escolha considerada impensável em anos anteriores: adotou uma formação reserva na Copa Libertadores e poupou os titulares para o Estadual.

Foi com força máxima que a equipe enfrentou a Ferroviária e confirmou seu favoritismo nas quartas de final, com gols de Gabriel Sara, Liziero, Igor Vinícius e Pablo. Donos da melhor campanha, os comandados de Crespo vão enfrentar o pior dos quatro classificados às semifinais -o Mirassol teve 50% de aproveitamento na primeira fase e sobreviveu às quartas batendo o Guarani nos pênaltis.

O triunfo tricolor confirmou também o outro embate por uma vaga na decisão: os rivais Corinthians e Palmeiras vão duelar na Neo Química Arena, em Itaquera, no domingo (16). As semifinais, assim como as quartas, serão disputadas em sistema de jogo único. A decisão, na próxima semana, terá partidas de ida e volta.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinícius, Luan (William), Liziero (Hernanes), Gabriel Sara (Shaylon) e Reinaldo; Martín Benítez (Joao Rojas) e Pablo (Vitor Bueno). T.: Hernán Crespo.

FERROVIÁRIA

Saulo; Diogo Mateus, Matheus Salustiano, Didi e Arthur Henrique (Igor Fernandes); Higor Meritão (Guilherme Bala), Zanocelo, Rogério (Hygor) e Renato Cajá (Yuri); Bruno Mezenga e Felipe Marques (Julio Vitor). T.: Elano Blumer.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Salim Fende Chavez

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Cartão amarelo: Miranda, Liziero (São Paulo); Yuri, Guilherme Bala (Ferroviária)

Gols: Gabriel Sara, aos 29 minutos do 1º tempo (1-0); Liziero, aos 34 minutos do 1º tempo (2-0); Renato Cajá, aos 43 minutos do 1º tempo (2-1); Igor Vinícius, aos 6 minutos do 2º tempo (3-1); Pablo, aos 19 minutos do 2º tempo (4-1); Bruno Mezenga, aos 37 minutos do 2º tempo (4-2)