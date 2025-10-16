Vitória bate Bahia em jogo quente e se aproxima de dupla na luta contra Z4





Em um Ba-Vi eletrizante no Barradão, o Vitória venceu o Bahia por 2 a 1 e deu fôlego na luta contra o rebaixamento. Kayzer abriu o placar de pênalti, Tiago empatou ainda no 1º tempo, e Cáceres garantiu o triunfo na etapa final.

O rubro-negro chegou a 28 pontos, três a menos que o Santos, e segue abrindo o Z4. Já o Bahia, com 43 pontos, perdeu a chance de subir na tabela e segue em 6º lugar.

O clássico ainda teve expulsão de Dudu nos acréscimos.