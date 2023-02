Vitor Roque marca de novo e Brasil vence a Venezuela no hexagonal do Sul-Americano sub-20

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0, no Estádio Metropolitano de Techo, pela segunda rodada do hexagonal do Sul-Americano sub-20, nesta sexta-feira (3). A seleção brasileira começou sem inspiração, mas acordou na segunda etapa e se mantém liderança do torneio. Os gols foram marcados por Vitor Roque, aos quatro minutos, por Pedro Henrique, aos 39, e por Andrey Santos, aos 44. Todos os tentos saíram no segundo tempo.

A equipe comandada por Ramon Menezes continua invicta no Sul-Americano da categoria.

A Venezuela começou fazendo jogo duro, pressionou e neutralizou o ataque do Brasil no primeiro tempo. Após o intervalo, no entanto, a seleção brasileira mudou a postura e conseguiu se impor para construir o placar.

O Brasil chega aos seis pontos com o resultado e permanece na liderança, superando o Uruguai no saldo de gols. Já a Venezuela continua com um ponto e está atualmente na quarta colocação.

A próxima partida da seleção será na segunda-feira (6), contra o Paraguai, às 19h30 (de Brasília), enquanto a Venezuela encara o Uruguai, as 17h.

A ESTRELA DO ARTILHEIRO MUDA A PARTIDA

O cenário da partida não começou favorável ao Brasil. Os venezuelanos chegaram a controlar as ações e encurralaram os brasileiros, que tinham dificuldades na criação.

Até mesmo a principal esperança de gol da seleção brasileira estava apagada. Pouco antes de marcar, Vitor Roque mal aparecia e chegou até a perder um gol feito ao furar a bola na pequena área.

No entanto, ele não desperdiçou a outra chance que teve quando esteve diante do gol. Aos quatro minutos da segunda etapa, a joia do Athletico-PR fez o facão, recebeu ótimo lançamento de Marlon Gomes e inaugurou o placar ao encobrir o goleiro da Venezuela.

Vitor Roque balançou a rede pela sexta vez em cinco jogos e se isolou ainda mais na artilharia do Sul-Americano. O tento dele, inclusive, mudou a partida.

Na reta final, a Venezuela passou a ceder mais espaço e o Brasil aproveitou. Pedro Henrique e Andrey Santos ampliaram e a seleção brasileira chegou a 15 gols marcados, tendo de longe o melhor ataque do torneio.