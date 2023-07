Vitor Roque deve ser anunciado pelo Barcelona em breve, diz jornal

O brasileiro deve se juntar ao Barcelona ao fim do ano. O acordo foi fechado após pressão do Athletico, que queria o acerto o mais rápido possível, além de que o Barça viu chegar companhia de outros grandes clubes europeus interessados em Vitor. Manchester United, PSG e Tottenham sondaram o clube brasileiro pela joia de 18 anos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Barcelona está muito perto de fechar a contratação do craque do Athletico, Vitor Roque e o anúncio pode acontecer ainda neste sábado. O atacante deve ser anunciado em breve pelo clube catalão, que enviou ao Athletico os contratos pedidos pelos brasileiros para avançar na negociação.

