Vítor Pereira rasga elogios a Yuri Alberto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vítor Pereira, do Corinthians, rasgou elogios ao atacante Yuri Alberto, que chegou aos dez gols em 26 jogos com a camisa do time paulista.

Em entrevista coletiva após a vitória de 1 a 0 sobre o Ceará, em jogo ocorrido na noite de sábado (5) pelo Campeonato Brasileiro que acabou com gol justamente do camisa 9, o português refletiu sobre o que seria a temporada alvinegra com o centroavante atuando no elenco desde o início — o atleta chegou ao clube no fim de junho.

"O Yuri é um jogador que tem uma importância grande, não há dúvida nenhuma. Não é novidade, é só olhar para o crescimento dele na equipe. Estou convencido que, se não tivéssemos tido os problemas que tivemos, com grande parte da temporada sem atacante e com adaptações — perdendo o Jô, adaptando o Guedes, sem o Júnior Moraes... —, imagine o que teria sido a temporada se tivéssemos tido o Yuri desde o começo?", falou VP.

"Para a idade que tem, ele possui um potencial enorme. É um jogador de altíssimo nível. É importantíssimo para o futuro, mas não é nosso, está emprestado", reforçou o treinador ao falar sobre Yuri, que pertence ao Zenit e tem vínculo com o Corinthians até junho do ano que vem.

Na coletiva, o técnico ainda falou sobre o seu futuro — sem confirmar, novamente, se fica ou não no clube para 2023.

Questionado sobre a vinda de sua família ao Brasil nas próximas semanas em férias, VP brincou sobre qual tipo de culinária vai apresentar aos parentes e reforçou sua necessidade, também, de tirar uns dias de descanso.

"Eles já vieram para cá [Brasil]. A culinária brasileira tem que ser baseada em carne, a carne é muito boa. Eles vêm de férias, e eu também preciso de férias. Depende da culinária do local para onde vamos. [A vinda deles] é fundamentalmente para estarmos juntos de novo."

O Corinthians volta a campo pela penúltima vez na temporada na quarta-feira (9), a partir das 19h (de Brasília), contra o Coritiba fora de casa.

Veja outras declarações de VP:

Importância da vitória e desafio de motivar jogadores

A vitória é importante. Esta equipe mostrou caráter e ambição ao longo de toda a temporada. Mostrou nos momentos mais difíceis uma capacidade de superação. Não faz qualquer sentido, quando podemos lutar por uma posição melhor, deixarmos de ser ambiciosos. Fizemos um jogo consistente e forte. A vitória é mais do que justa

Atuações de Ramiro, Fagner e Renato Augusto

O Ramiro faz diagonais, está sempre ameaçando e é rotativo. Me custou a tirá-lo [da partida], porque, para mim, fez um jogo de altíssimo nível, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele jogou como extremo interior, por dentro. Por fora, quem nos deu foi o Fagner, que talvez tenha feito o melhor jogo que vi dele na temporada. Lembrou o Fagner que eu tanto ouvi falar. O Renato jogou nas mesmas funções que joga sempre. Só para esclarecer algumas coisas: alguns que dizem: 'o Vitor demorou para encontrar a posição do Renato'. Quem fala assim tem que ter a oportunidade de perguntar ao Renato qual é a posição certa. Eles vão ouvir, da boca dele, que ele não quer jogar como camisa 10. Ele nunca quis jogar assim. Ele gosta de jogar como centro-esquerda. Ele não quer jogar como 10, ele não pode ficar esperando a bola.

Árbitros

O nível de arbitragem nesta reta final do campeonato baixou. Os árbitros estão muito nervosos, há muitos cartões, uma certa prepotência, arrogância, muitos cartões...

Robert Renan

O Robert trabalha há muito tempo conosco. Estamos bem servidos de zagueiros. Sentimentos, claramente, que ele tem um potencial diferenciado em termos de construção. A questão é ter oportunidade, nós protelamos a entrada dele, mas ele tem estado em uma maturidade que, não tenho dúvidas, terá um futuro brilhante pela frente.

Roger Guedes no banco

A análise que temos feito nos últimos jogos, ele tem caído um pouco porque fez uma sequência de jogos muito grande. Obrigamos ele a jogar quase sempre 90 minutos de três em três dias, ele chegou numa altura que deixou de ser um desequilibrador. Nos últimos jogos, não esteve ao mesmo nível, e achamos que ele teria que descansar um pouco para voltar mais forte, porque temos jogo de novo no meio da semana.

Ramiro para 2023?

Se fosse o presidente, renovava com ele. É o tipo de jogador que eu gosto. Treina sempre da mesma forma, joga sempre da mesma forma, se entrega de maneira total. Tem a cara do Corinthians. O Corinthians é isso.

Identificação com o clube

Me identifiquei muito cedo com o espírito até antes de vir. Poderia ter vindo ao Brasil em diferentes ocasiões e nunca vim, acabei pela insistência do presidente e pela dimensão da torcida. A identificação foi antes de eu chegar. Quando cheguei, percebi que, de fato, é um clube de dimensão. Eu não sei se em Portugal as pessoas têm ideia da dimensão deste clube. Eu também não tinha Desde cedo, a química foi estabelecida. Sofremos e lutamos juntos. Desde o primeiro minuto, eles apoiam. Voltamos a lutar por títulos, perdemos um título no detalhe que iria coroar uma temporada.

Ligação para Abel sobre título do Palmeiras

Não disse nada ao Abel, mas é um título justo, foi a equipe mais consistente ao longo de toda a temporada. Eles mereceram, é um trabalho de excelência.