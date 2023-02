Vítor Pereira comparece a Wydad x Al Hilal; elenco do Fla fica no hotel

RABAT, MARROCOS (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Flamengo, Vítor Pereira, compareceu ao estádio Príncipe Moulay Abdelah, no Marrocos, para assistir à partida entre os marroquinos do Wydad Casablanca e os sauditas do Al Hilal, neste sábado (4). O vencedor enfrentará o clube rubro-negro na semifinal do Mundial de Clubes.

Vítor Pereira ficou, praticamente, no meio da galera no estádio em Rabat. Ele estava no setor mais nobre, porém misturado com torcedores.

O português estava na companhia de seus companheiros de comissão técnica do Fla e falava no WhatsApp a todo o momento, enquanto seus auxiliares faziam anotações.

Os jogadores do Flamengo ficaram no hotel dando continuidade à preparação visando a estreia, no dia 7, na cidade de Tânger.

Funcionários da Fla TV também estiveram presentes no estádio em Rabat, na capital marroquina. Ao todo o Flamengo possuía 20 ingressos cedidos pela Fifa.

O Flamengo voltará a treinar no estádio Moulay El Hassan, que pertence ao FUS Rabat, neste domingo (5), pela manhã no horário local.

O rubro-negro manterá o estádio como casa durante todo o Mundial de Clubes, saindo somente para jogar no dia 7 em Tânger.