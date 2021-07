Vitinho vive melhor fase e fala em 'oportunidade da vida' no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vive uma invencibilidade nas últimas seis partidas no Campeonato Brasileiro. O período coincide justamente com o retorno do meia Vitinho ao time, titular nos cinco jogos anteriores do Timão, mas utilizado em toda a sequência sem derrotas. Revelado na base do Alvinegro, o jogador é um dos nomes promovidos aos profissionais nesta temporada e que vem ganhando espaço na equipe. Para o jogador, este momento é a oportunidade de toda uma vida de trabalho.

No primeiro semestre, Vitinho viveu altos e baixos e se revezou entre a titularidade e a reserva com Vagner Mancini. Com a chegada de Sylvinho e adoção do esquema com três volantes no meio de campo, o meia ganhou espaço graças à versatilidade, já que pode atuar como um segundo volante ou até mesmo um homem de criação.

"Desde a base eu jogo em várias posições, não vejo problema nenhum em atuar em qualquer posição que o Sylvinho me coloca. O importante é estar jogando e ajudando o Corinthians a subir na tabela e almejar grandes coisas", explicou o dono da camisa 43.

O momento profissional vivido por Vitinho coincide exatamente com a retomada dos bons resultados do Corinthians na temporada. Embora a equipe ainda esteja na 10ª colocação, com 14 pontos, são visíveis os sinais de melhora, haja vista a invencibilidade e o retrospecto de melhor sistema defensivo do Campeonato Brasileiro após dez rodadas, com apenas sete gols sofridos.

"Esses números recentes com a vitória do nosso time foram importantes para mim. Tudo tem o seu tempo, eu tenho trabalhado a minha vida toda para ter a oportunidade que estou tendo e tenho certeza que estou aproveitando da melhor forma, o mais concentrado possível para ajudar a equipe. Fico feliz com os resultados, é o início da nossa trajetória para conquistarmos grandes coisas lá na frente", afirmou.

Ao todo, desde que subiu para os profissionais, Vitinho soma 13 partidas e 668 minutos em campo. O jogador, no entanto, ainda não conseguiu fazer um gol, por mais que tenha aparecido na área adversária para finalizar. Na última quinta (8), contra a Chapecoense, o meia tentou três finalizações e, em duas delas, ficou muito próximo de marcar seu primeiro gol como profissional.

O jovem de 21 anos opta por não fazer cobranças exageradas para que o momento ocorra logo. Segundo Vitinho, o mais importante é se manter entre os titulares, sendo peça importante no elenco comandado por Sylvinho e ajudar o Corinthians a conseguir os bons resultados no Campeonato Brasileiro.

"O Sylvinho sempre pede para a gente pisar na área, preencher a área bem para poder finalizar e fazer o gol. Eu não me cobro por gols, me cobro em ajudar a equipe de alguma forma, seja com assistência, com marcação, atacando espaço vazio, abrindo espaços para outro companheiro. Não me cobro de sair esse gol logo, mas claro que sempre é bom fazer gol. O Corinthians vencendo é o melhor para mim", concluiu o atleta.

Neste domingo (11), o Corinthians encara o Fortaleza às 20h30, na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão. A comissão técnica ainda não sabe se poderá contar com o colombiano Cantillo, que se recupera de entorse no tornozelo direito, mas com ou sem ele, Sylvinho certamente colocará Vitinho em campo para ajudar na marcação e na criação das jogadas de ataque.

FORTALEZA

Felipe Alves; Quinteros, Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Felipe, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Vitinho; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô. Técnico: Sylvinho

Estádio: Arena Castelão, no Ceará

Horário: 20h30 deste domingo (11)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)