Vitinho em xeque no Flamengo e detalhes de alvo do Palmeiras agitam o mercado do futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) -O mercado da bola do futebol nacional e internacional continua agitado, com especulações e desfechos em meio à janela de transferências pelo mundo.

No Brasil, o destaque fica com o Palmeiras, que monitora o meia Bruno Tabata, que joga pelo Sporting.

Já o Flamengo vive indefinição em torno do futuro de Vitinho, que recebeu uma proposta do futebol grego e pode deixar o clube nos próximos dias.

Ainda na América do Sul, a novela envolvendo o futuro de Luis Suárez finalmente terminou: o atacante "voltou para casa" e assinou com o Nacional-URU, time que o formou para o futebol.

No futebol europeu, a imprensa local divulgou que a transferência de Antony para o Manchester United está cada vez mais difícil de acontecer, pois o Ajax, time do brasileiro, pede um valor exorbitante pelo atleta.

BRUNO TABATA NA MIRA DO PALMEIRAS

O Palmeiras voltou ao mercado e está tentando contratar o brasileiro Bruno Tabata, do Sporting de Portugal. As tratativas seguem entre os dois clubes, mas a notícia da proposta já aguçou a curiosidade dos palmeirenses para saber como joga e qual é a posição do atleta.

Aos 25 anos, Tabata é canhoto e está no Sporting desde 2020. Ele não é titular da equipe, mas tem suas qualidades reconhecidas. Em conversa com o Lance!, o repórter português Rafael Soares, do jornal Record, elogiou bastante o brasileiro, mas deixou claro que não se trata de jogador com velocidade. "Ele é bastante habilidoso para trabalhar e driblar em espaços curtos. Tem uma capacidade técnica muito acima da média. Tem também uma boa capacidade de passe. Pode jogar por fora, mas sente-se confortável a jogar por dentro do bloco pelas características dele. Por outro lado, não é um jogador que se destaca propriamente pela velocidade ou por constantes acelerações", falou.

CRUZEIRO CONTRATA CHAY

O Cruzeiro anunciou a contratação do meia-atacante Chay, ex-Botafogo. O jogador de 31 anos chega com contrato de empréstimo até o final da temporada com direitos econômicos fixados.

Chay também interessava ao Bahia, mas deu preferência para o Cruzeiro em sua transferência. O meia-atacante tenta recuperar o bom futebol exercido na Série B em 2021 pelo Botafogo, onde foi um dos jogadores mais importantes do acesso do clube carioca.

SAMPDORIA, DA ITÁLIA, ESTÁ INTERESSADO EM RAFAEL CABRAL

O goleiro Rafael Cabral está na mira na Sampdoria, da Itália. O clube consultou a situação do goleiro e está disposto a pagar a multa rescisória ao Cruzeiro para contar com o jogador de 32 anos, que tem contrato com a equipe celeste até o fim de 2024. Segundo apuração do UOL Esporte, o valor da rescisão é visto pelo Cruzeiro como acessível para os italianos.

A informação do interesse do clube italiano em repatriar jogador foi divulgada, inicialmente, pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmada pela reportagem. Rafael teve uma passagem pela Sampdoria na temporada de 2018/2019 em que jogou apenas quatro vezes e amargou a reserva no restante do período. O projeto, agora, é para que o jogador seja titular da equipe.

O FUTURO DE VITINHO

O Flamengo protagoniza uma janela movimentada entre idas e vindas. O time rubro-negro vive uma reformulação no elenco, e Vitinho pode ser mais uma saída nos próximos dias. O jogador recebeu uma proposta do Panathinaikos, da Grécia, e aguarda definição do clube carioca.

Em comum acordo, as partes desistiram da renovação e se abriram ao mercado. A proposta da equipe grega agradou ao jogador e está nas mãos do Flamengo a indicação positiva para finalizar a negociação. Vitinho tem contrato até dezembro e já está livre para assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.

MIRANDA AFASTA POSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA

Com 37 anos, Miranda é um dos veteranos do São Paulo. O zagueiro retornou ao clube em março do último ano e não vê aposentadoria como algo próximo. Em entrevista ao "Canal do Hernan", o zagueiro destacou que não pretende abandonar os campos em breve e afirmou que ainda não pensa em uma idade específica para "pendurar as chuteiras".

"Não penso muito no futuro, penso no meu presente. Fazer o melhor a cada dia e cada momento, é isso que eu quero demonstrar. Não passa na minha cabeça, o dia que eu decidir vai ser rápido. Hoje penso em jogar futebol e fazer o meu melhor", disse.

LUCAS PAQUETÁ ESTÁ NA MIRA DO MANCHESTER CITY, SEGUNDO JORNAL

O meia Lucas Paquetá entrou na mira do Manchester City, segundo o "L'Équipe". No entanto, o clube inglês só pensa em investir na contratação do atleta da seleção brasileira e do Lyon em caso de uma possível saída do Bernardo Silva.

De acordo com as informações, o clube francês busca, com Paquetá, quebrar o recorde de valor com a venda de um jogador. Atualmente, Tanguy Ndombélé ocupa o topo da lista tendo custado 60 milhões de euros (R$ 321 milhões) fixos ao Tottenham e outros 10 milhões de euros (R$ 53 milhões) em variáveis.

SUÁREZ DE VOLTA AO NACIONAL DE MONTEVIDÉU

O astro uruguaio Luis Suárez assinou um contrato de cinco meses com o Nacional de Montevidéu, clube pelo qual estreou como profissional em 2005, aos 18 anos.

Na tarde desta quarta-feira (27), clube e jogador fizeram o anúncio oficial, e o atacante já mudou a foto de perfil nas redes sociais. "Agora sim, oficialmente! Tenho orgulho de vestir minha camisa novamente no Nacional. Obrigado a todos pelo apoio, vejo vocês em breve", escreveu o astro. A expectativa é que o atacante esteja pronto para enfrentar o Atlético-GO pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira (2).

AJAX DIFICULTA SAÍDA DE ANTONY

O Ajax elevou o valor cobrado ao Manchester United por Antony e dificulta a saída do brasileiro nesta janela de transferências, segundo o "Daily Mail". Os holandeses, que antes pediam 68 milhões de libras (R$ 438 milhões), agora demandam 84 milhões de libras (R$ 541 milhões).

Após a vitória do Ajax sobre o Shakhtar Donetsk em amistoso realizado na última terça-feira, Alfred Schreuder, técnico do clube holandês, realçou o desejo em seguir contando com o camisa 11 no elenco.