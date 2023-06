Virada no segundo tempo dá título da Champions League feminina ao Barcelona

A virada foi alcançada em mais uma jogada pela direita, e com a colaboração da defesa do Wolfsburg. Aos 25 minutos, a zaga se atrapalhou na tentativa de cortar uma bola da pequena área. Ela chegou a Fridolina Rolfö, que usou o pé esquerdo para decidir o jogo.

Mesmo sem a craque Alexia Putellas -que vem de lesão grave no joelho e atuou apenas nos instantes finais-, o Barcelona teve muitas chances no primeiro tempo. Segundo estatísticas da Uefa (União das Associações Europeias de Futebol), teve 15 finalizações.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi com uma virada no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, que o Barcelona alcançou o título da Champions League feminina. A equipe catalã saiu de uma desvantagem de dois gols, na tarde de sábado (3), para fazer 3 a 2 no Wolfsburg e levantar o troféu pela terceira vez.

