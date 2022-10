Violência em jogo de futebol deixa ao menos 127 mortos na Indonésia

Os torcedores do time Arema FC, que perdeu para o Persebaya Surabaya, invadiram o campo, e as forças de segurança atiraram bombas de gás lacrimogêneo. A ação levou a multidão a correr, afirmou a polícia.

"No incidente, 127 pessoas morreram, incluindo dois policiais. Ao todo, 34 pessoas morreram dentro do estádio, e o resto no hospital", afirmou em um comunicado o chefe de polícia da província de Java Oriental, Nico Afinta.

