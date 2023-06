Vinicius Júnior lamenta saída de Benzema do Real Madrid: 'Nunca esquecerei'

O Real Madrid anunciou neste domingo (4) a saída de Benzema do clube. O atacante ainda tinha mais um ano de contrato. Quinto jogador com mais jogos pela equipe, ele deixa o time como o segundo maior artilheiro da história, ficando atrás apenas de Cristiano Ronaldo.

"Benzvini, Vinzema... Tanto faz. O resultado sempre foi o mesmo: gols, risadas, títulos e, principalmente, aprendizado. Quando o menino de São Gonçalo, muito tímido, chegou a Madrid em 2018, fostes vós os primeiros a receber-me. Nunca esquecerei. Eu cresci com você. Ganhamos Espanha, Europa e o mundo juntos. E pude aplaudir sua bola de ouro com muito orgulho. Terminamos hoje essa "dupla das trevas" na vida real, mas sempre terei nossos vídeos como inspiração e lembranças de um momento inesquecível. Karim, sentiremos muito a sua falta. Obrigado por tudo, lenda", escreveu Vinícius Júnior

Pouco tempo depois do anúncio, o atacante publicou fotos com Benzema em seu Instagram e fez um texto de despedida.

