Vinicius Junior é convocado para a seleção brasileira na vaga de Firmino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta sexta (5) a convocação de Vinicius Junior, 21, para os próximos dois jogos da seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

O jogador do Real Madrid (ESP) irá substituir o atacante Roberto Firmino, 30, do Liverpool (ING), cortado da lista do técnico Tite por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda.

De acordo com a entidade, Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, foi informado sobre a contusão do atleta na quinta-feira (4).

Com Vinicius Junior, o Brasil vai enfrentar no próximo dia 11 a Colômbia, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quatro dias depois, visitará a Argentina, em San Juan.

A seleção brasileira poderá garantir a classificação para o Mundial no Qatar, em 2022, já no próximo jogo. Para isso, terá de vencer a Colômbia e esperar que o Uruguai não derrote a Argentina, em Montevidéu.

O time vai iniciar a próxima rodada na liderança das Eliminatórias, com 31 pontos. São seis de vantagem para a Argentina, segunda colocada. As duas equipes têm uma partida a menos (11) em relação às demais seleções por causa do confronto interrompido em 5 de setembro.

Na ocasião, agentes da Anvisa entraram no campo da Neo Química Arena porque quatro atletas argentinos não haviam cumprido a quarentena obrigatória ao entrarem no país.

O Brasil tem 15 pontos de vantagem sobre a Colômbia, atual quarta colocada. Classificam-se para o Qatar os quatro primeiros. O quinto vai disputar uma repescagem contra adversário ainda a ser definido, provavelmente da Ásia ou da Oceania.

Durante a última convocação, Tite foi questionado justamente sobre a ausência do atacante do Real, que vive grande fase com a camisa do time espanhol.

Na ocasião, o treinador manifestou que sua preferência no momento é por Raphinha e Antony, de Leeds United (ING) e Ajax (HOL), respectivamente.

"É um grande jogador, com potencial de crescimento impressionante, num grande momento no clube. O desempenho e a oportunidade que Raphinha e Antony tiveram, foi um momento importante para a convocação, com todo o respeito nessa concorrência leal que a gente procura."