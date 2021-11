Vinícius Jr marca, Real Madrid vence Sevilla e mantém liderança do Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Sevilla de virada por 2 a 1 na tarde deste domingo (28), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. Os gols do jogo foram marcados por Rafa Mir, para os visitantes, e por Benzema e Vini Jr. para os mandantes.

Com o resultado, o Real Madrid mantém a liderança do campeonato com 33 pontos somados. Já o Sevilla cai para a 4ª colocação, com 28 pontos. Na próxima rodada os blancos pegam o terceiro colocado Real Sociedad, no sábado (4), às 17h. Já o Sevilla encara o Villareal, no mesmo dia, às 10h.

JOGO

Vini Jr. acostumado a decidir a partida para o Real atendeu às expectativas da torcida mais uma vez deixou o dele para resolver o jogo mais uma vez. Embora tenha tido algumas outras oportunidades que poderiam ter resultado em um placar maior, ele só conseguiu passar pela barreira montada pelo goleiro Bono nos minutos finais da partida.

Os blancos até buscaram o jogo em certos momentos, mas algumas zonas do campo não estavam na melhor noite, principalmente o ataque comandado por Vini Jr e Benzema, caracterizados nesta noite pela falta de pontaria que só foi resolvida nos minutos finais. Embora tenha conseguido igualar e posteriormente virar o marcador, o resultado poderia ter sido melhor se as poucas chances tivessem sido convertidas em gol e se a equipe tivesse conseguido dominar alguma parte do campo.

O Sevilla cresceu de forma gradativa durante o jogo e passou a se impor, pressionando as saídas de jogo do Real Madrid em todas as chances que teve. Destaque principalmente para Rafa Mir e Ocampos que se posicionaram como uma primeira linha defensiva durante todo o jogo e garantiram uma melhor cobertura no Bernabéu. Embora não tenham finalizado tanto, mantiveram o domínio territorial do campo, mas não conseguiram impedir por muitos tempo as ofensivas da equipe mandante e foram derrotados.

Casemiro sofreu entrada dura de Jordán aos 12 minutos do segundo tempo e o jogo que já não estava tranquilo teve o tempo fechado. O brasileiro discutiu com o espanhol Montiel entrou entre os dois para tirar satisfação. Todos discutem, mas logo o jogo foi retomado.

Karim Benzema até deixou o dele e garantiu o empate para o Real Madrid, mas grande parte do gol foi do brasileiro Militão. O ex-jogador do São Paulo soltou um chute da intermediária com a perna direita e Bono não segurou para a bola batendo na trave e sobrar nos pés de Benzema apenas empurrou para dentro.