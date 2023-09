Vini Jr volta à seleção após lesão, e Diniz questiona ausência em premiação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Vinicius Jr está de volta à seleção brasileira após ter sido cortado da primeira convocação do técnico Fernando Diniz por lesão sofrida com o Real Madrid (ESP). O novo comandante do Brasil aproveitou para questionar a ausência do atacante no prêmio The Best, da Fifa.

Protagonista. "Enxergo ele totalmente como um grande protagonista. Ele é um grande protagonista do futebol mundial, a gente não consegue entender como ele ficou fora da lista de melhores do mundo."

Símbolo. "Se tornou um grande personagem para a sociedade, como conseguiu se defender e defender a sua causa. O Vinicius, mais do que um exemplo de jogador, ele se tornou um grande exemplo para a sociedade, por tudo que ele passou. A maneira que ele conseguiu se defender e defender a sua causa. Além de um grande jogador, ele é uma pessoa que representa muito para todos nós aqui"

O prêmio The Best, da Fifa, elege o melhor jogador do mundo e Vini Jr ficou fora até da lista final de 12 nomes. A relação contou com Julián Álvarez, Brozovic, Kevin De Bruyne, Gundogan, Haaland, Rodri, Kvaratskhelia, Mbappé, Messi, Osimhen, Declan Rice e Bernardo Silva.